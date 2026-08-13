Qual é o preço atual de NINEHOOD?

NINEHOOD está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de 100.92% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como NINEHOOD se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 100.92% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se NINEHOOD está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como NINEHOOD está se saindo em comparação com tokens da categoria Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme?

No segmento Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme, NINEHOOD demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de NINEHOOD hoje?

A capitalização de mercado de R$1274543.77291374336000 coloca NINEHOOD no ranking #4396, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente NINEHOOD está sendo negociado?

NINEHOOD gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de NINEHOOD?

Com 1000000000.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.