O que é NIKY (NIKY)

Niky on Sol, the Onyx Dashhound is a cosmic cool memecoin with a flair for the fabulous. With a dash of style and a splash of art, Niky is on a celestial quest-to sprinkle humor, community, and a little bit of economic magic back into the universe. Inspired by a chic, artistic pup racing toward the moon, Niky merges storytelling, tokenomics, and a vibrant culture into a digital masterpiece. Niky is not just a vibe — but a digital legacy. Niky on Sol, the Onyx Dashhound is a cosmic cool memecoin with a flair for the fabulous. With a dash of style and a splash of art, Niky is on a celestial quest-to sprinkle humor, community, and a little bit of economic magic back into the universe. Inspired by a chic, artistic pup racing toward the moon, Niky merges storytelling, tokenomics, and a vibrant culture into a digital masterpiece. Niky is not just a vibe — but a digital legacy.

Recurso de NIKY (NIKY) Site oficial

Previsão de preço do NIKY (em USD)

Quanto valerá NIKY (NIKY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em NIKY (NIKY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para NIKY.

NIKY para moedas locais

Tokenomics de NIKY (NIKY)

Compreender a tokenomics de NIKY (NIKY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token NIKY agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre NIKY (NIKY) Quanto vale hoje o NIKY (NIKY)? O preço ao vivo de NIKY em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de NIKY para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de NIKY para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de NIKY? A capitalização de mercado de NIKY é $ 754.25K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de NIKY? O fornecimento circulante de NIKY é de 999.67M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NIKY? NIKY atingiu um preço máximo histórico de 0.00202952 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NIKY? NIKY atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de NIKY? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NIKY é -- USD . NIKY vai subir ainda este ano? NIKY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NIKY para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o NIKY (NIKY)