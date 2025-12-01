Preço de Nikepig hoje

O preço ao vivo de Nikepig (NIKEPIG) hoje é --, com uma variação de 0.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NIKEPIG para USD é de -- por NIKEPIG.

Nikepig ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 782,454, com um fornecimento em circulação de 899.72M NIKEPIG. Nas últimas 24 horas, NIKEPIG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01797996, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NIKEPIG movimentou-se -0.15% na última hora e -15.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Nikepig (NIKEPIG)

Capitalização de mercado $ 782.45K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 782.45K Fornecimento Circulante 899.72M Fornecimento total 899,717,800.0

