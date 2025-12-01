Preço de NiHao Coin hoje

O preço ao vivo de NiHao Coin (NIHAO) hoje é --, com uma variação de 2.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NIHAO para USD é de -- por NIHAO.

NiHao Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 35,951, com um fornecimento em circulação de 783.78M NIHAO. Nas últimas 24 horas, NIHAO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00110456, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NIHAO movimentou-se -0.66% na última hora e +19.26% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de NiHao Coin (NIHAO)

Capitalização de mercado $ 35.95K$ 35.95K $ 35.95K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 35.95K$ 35.95K $ 35.95K Fornecimento Circulante 783.78M 783.78M 783.78M Fornecimento total 783,780,112.4045331 783,780,112.4045331 783,780,112.4045331

A capitalização de mercado atual de NiHao Coin é $ 35.95K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NIHAO é 783.78M, com um fornecimento total de 783780112.4045331. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 35.95K.