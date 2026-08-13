Preço de Nibor hoje

O preço ao vivo de Nibor (NIBOR) hoje é $ 0, com uma variação de 48.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NIBOR para USD é de $ 0 por NIBOR.

Nibor ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 31,140, com um fornecimento em circulação de 913.71M NIBOR. Nas últimas 24 horas, NIBOR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NIBOR movimentou-se -0.30% na última hora e +25.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Nibor (NIBOR)

Capitalização de mercado $ 31.14K$ 31.14K $ 31.14K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 32.32K$ 32.32K $ 32.32K Fornecimento Circulante 913.71M 913.71M 913.71M Fornecimento total 948,439,063.1323812 948,439,063.1323812 948,439,063.1323812

A capitalização de mercado atual de Nibor é $ 31.14K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NIBOR é 913.71M, com um fornecimento total de 948439063.1323812. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32.32K.