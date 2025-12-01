Preço de NianNian hoje

O preço ao vivo de NianNian (NIANNIAN) hoje é $ 0.00144764, com uma variação de 0.61% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NIANNIAN para USD é de $ 0.00144764 por NIANNIAN.

NianNian ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,352,531, com um fornecimento em circulação de 934.30M NIANNIAN. Nas últimas 24 horas, NIANNIAN foi negociado entre $ 0.00141474 (mínimo) e $ 0.00147938 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00997572, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NIANNIAN movimentou-se +0.69% na última hora e +23.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de NianNian (NIANNIAN)

Capitalização de mercado $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Fornecimento Circulante 934.30M 934.30M 934.30M Fornecimento total 934,296,373.3841637 934,296,373.3841637 934,296,373.3841637

A capitalização de mercado atual de NianNian é $ 1.35M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NIANNIAN é 934.30M, com um fornecimento total de 934296373.3841637. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.35M.