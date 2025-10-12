Tokenomics de Nia (NIA)
Tokenomics e análise de preços de Nia (NIA)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Nia (NIA), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Nia (NIA)
SomniaExchange is a gamified decentralized exchange (DEX) developed by GingerLabs, operating on the Somnia network. Built independently without VC funding or paid influencers, the platform enables efficient token swaps and liquidity aggregation.
Users can swap tokens, provide liquidity, earn NFTs, and engage with gamified mechanics to collect rewards. Every first time swapper receives FEED token, which they can use to feed their chickens and collect new eggs.
Tokenomics de Nia (NIA): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Nia (NIA) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens NIA que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens NIA podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do NIA, explore o preço em tempo real do token NIA!
