Preço de NFT Worlds hoje

O preço ao vivo de NFT Worlds (WRLD) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WRLD para USD é de $ 0 por WRLD.

NFT Worlds ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 76,688, com um fornecimento em circulação de 548.93M WRLD. Nas últimas 24 horas, WRLD foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.623493, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WRLD movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.48.

Informações de mercado de NFT Worlds (WRLD)

Capitalização de mercado $ 76.69K$ 76.69K $ 76.69K Volume (24h) $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 698.52K$ 698.52K $ 698.52K Fornecimento Circulante 548.93M 548.93M 548.93M Fornecimento total 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de NFT Worlds é $ 76.69K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.48. A oferta em circulação de WRLD é 548.93M, com um fornecimento total de 5000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 698.52K.