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O preço ao vivo de Nexus Trading Labs hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de NEXUS é de 32,491 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de NEXUS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Nexus Trading Labs hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de NEXUS é de 32,491 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de NEXUS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de Nexus Trading Labs (NEXUS)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 NEXUS para USD

$0.000000326036
$0.000000326036$0.000000326036
-2.50%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Nexus Trading Labs (NEXUS)
Última atualização da página: 2026-08-13 18:57:30 (UTC+8)

Preço de Nexus Trading Labs hoje

O preço ao vivo de Nexus Trading Labs (NEXUS) hoje é $ 0, com uma variação de 0.57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NEXUS para USD é de $ 0 por NEXUS.

Nexus Trading Labs ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 32,491, com um fornecimento em circulação de 100.00B NEXUS. Nas últimas 24 horas, NEXUS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NEXUS movimentou-se -0.23% na última hora e -6.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Nexus Trading Labs (NEXUS)

$ 32.49K
$ 32.49K$ 32.49K

--
----

$ 32.49K
$ 32.49K$ 32.49K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

A capitalização de mercado atual de Nexus Trading Labs é $ 32.49K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NEXUS é 100.00B, com um fornecimento total de 99999999999.99998. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32.49K.

Histórico de preço de Nexus Trading Labs USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

-0.57%

-6.38%

-6.38%

Histórico de preços de Nexus Trading Labs (NEXUS) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Nexus Trading Labs em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Nexus Trading Labs em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Nexus Trading Labs em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Nexus Trading Labs em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-0.57%
30 dias$ 0-30.83%
60 dias$ 0-67.35%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para Nexus Trading Labs

Previsão de preço de Nexus Trading Labs (NEXUS) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de NEXUS em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Nexus Trading Labs (NEXUS) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Nexus Trading Labs pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Nexus Trading Labs pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de NEXUS para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Nexus Trading Labs.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Nexus Trading Labs (NEXUS)

Site oficial

Categoria :

Base EcosystemDerivativesDecentralized Exchange (DEX)

Sobre Nexus Trading Labs

Qual é o preço em tempo real de Nexus Trading Labs hoje?

O preço atual de Nexus Trading Labs está em R$, com uma variação de -0.57% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para NEXUS?

NEXUS foi negociado entre R$ e R$, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade Nexus Trading Labs está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica NEXUS está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que NEXUS está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para Nexus Trading Labs?

Com uma capitalização de mercado de R$162854.13838755264000, Nexus Trading Labs ocupa a posição #7787, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial NEXUS tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como Nexus Trading Labs se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$, enquanto o ATL é de R$, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de NEXUS?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (99999999999.99998 tokens), o desempenho da categoria dentro de Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Perpetuals,Base Ecosystem e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Nexus Trading Labs

Última atualização da página: 2026-08-13 18:57:30 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Nexus Trading Labs (NEXUS)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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AI Router Protocol

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$0.00882$0.00882

-69.06%

Thinking Cat

Thinking Cat

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$0.02007
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The Toad Pepe

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Principais altas

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Bitway

Bitway

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$0.261443
$0.261443$0.261443

+19.32%

TOFU Story

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$0.0002931$0.0002931

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Lorenzo Protocol

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$0.04226$0.04226

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aPriori

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$0.48500$0.48500

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Velvet

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$0.70725
$0.70725$0.70725

+8.96%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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