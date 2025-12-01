Preço de Nexora hoje

O preço ao vivo de Nexora (NEX) hoje é $ 0.164681, com uma variação de 1.73% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NEX para USD é de $ 0.164681 por NEX.

Nexora ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,218,151, com um fornecimento em circulação de 56.00M NEX. Nas últimas 24 horas, NEX foi negociado entre $ 0.161679 (mínimo) e $ 0.165235 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.405217, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.153989.

No desempenho de curto prazo, NEX movimentou-se +0.24% na última hora e +3.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Nexora (NEX)

Capitalização de mercado $ 9.22M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.46M Fornecimento Circulante 56.00M Fornecimento total 100,000,000.0

