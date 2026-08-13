Preço de Nexira DAEP hoje

O preço ao vivo de Nexira DAEP (NEXI) hoje é $ 0.00393111, com uma variação de 22.52% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NEXI para USD é de $ 0.00393111 por NEXI.

Nexira DAEP ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,965,572, com um fornecimento em circulação de 273.78M NEXI. Nas últimas 24 horas, NEXI foi negociado entre $ 0.0038864 (mínimo) e $ 0.00571248 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03742276, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00267525.

No desempenho de curto prazo, NEXI movimentou-se +0.86% na última hora e -16.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 35.11K.

Informações de mercado de Nexira DAEP (NEXI)

Capitalização de mercado $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M Volume (24h) $ 35.11K$ 35.11K $ 35.11K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M Fornecimento Circulante 273.78M 273.78M 273.78M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Nexira DAEP é $ 1.97M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 35.11K. A oferta em circulação de NEXI é 273.78M, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.97M.