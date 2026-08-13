Preço de New Vision Fund hoje

O preço ao vivo de New Vision Fund (NVF) hoje é $ 0, com uma variação de 1.44% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NVF para USD é de $ 0 por NVF.

New Vision Fund ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 95,753, com um fornecimento em circulação de 10.00B NVF. Nas últimas 24 horas, NVF foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NVF movimentou-se -0.21% na última hora e -9.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de New Vision Fund (NVF)

Capitalização de mercado $ 95.75K$ 95.75K $ 95.75K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 95.75K$ 95.75K $ 95.75K Fornecimento Circulante 10.00B 10.00B 10.00B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de New Vision Fund é $ 95.75K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NVF é 10.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 95.75K.