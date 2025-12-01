Preço de NeverPay hoje

O preço ao vivo de NeverPay (NPAY) hoje é $ 0.00000809, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NPAY para USD é de $ 0.00000809 por NPAY.

NeverPay ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,079.14, com um fornecimento em circulação de 998.91M NPAY. Nas últimas 24 horas, NPAY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00016098, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000751.

No desempenho de curto prazo, NPAY movimentou-se -- na última hora e +1.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de NeverPay (NPAY)

Capitalização de mercado $ 8.08K$ 8.08K $ 8.08K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.08K$ 8.08K $ 8.08K Fornecimento Circulante 998.91M 998.91M 998.91M Fornecimento total 998,910,348.106549 998,910,348.106549 998,910,348.106549

