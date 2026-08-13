Preço de Never Sell Your Dust hoje

O preço ao vivo de Never Sell Your Dust (DUST) hoje é $ 0, com uma variação de 1.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DUST para USD é de $ 0 por DUST.

Never Sell Your Dust ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,013.07, com um fornecimento em circulação de 998.20M DUST. Nas últimas 24 horas, DUST foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DUST movimentou-se -0.29% na última hora e +7.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Never Sell Your Dust (DUST)

Capitalização de mercado $ 12.01K$ 12.01K $ 12.01K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.01K$ 12.01K $ 12.01K Fornecimento Circulante 998.20M 998.20M 998.20M Fornecimento total 998,198,206.942187 998,198,206.942187 998,198,206.942187

A capitalização de mercado atual de Never Sell Your Dust é $ 12.01K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DUST é 998.20M, com um fornecimento total de 998198206.942187. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.01K.