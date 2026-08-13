Preço de Neutrl USD hoje

O preço ao vivo de Neutrl USD (NUSD) hoje é $ 0.998385, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NUSD para USD é de $ 0.998385 por NUSD.

Neutrl USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 53,304,262, com um fornecimento em circulação de 53.39M NUSD. Nas últimas 24 horas, NUSD foi negociado entre $ 0.998175 (mínimo) e $ 0.99911 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.031, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.975411.

No desempenho de curto prazo, NUSD movimentou-se -0.00% na última hora e -0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 571.64K.

Informações de mercado de Neutrl USD (NUSD)

Capitalização de mercado $ 53.30M$ 53.30M $ 53.30M Volume (24h) $ 571.64K$ 571.64K $ 571.64K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 53.30M$ 53.30M $ 53.30M Fornecimento Circulante 53.39M 53.39M 53.39M Fornecimento total 53,390,061.78502091 53,390,061.78502091 53,390,061.78502091

A capitalização de mercado atual de Neutrl USD é $ 53.30M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 571.64K. A oferta em circulação de NUSD é 53.39M, com um fornecimento total de 53390061.78502091. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 53.30M.