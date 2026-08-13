Preço de Neutaro hoje

O preço ao vivo de Neutaro (NTMPI) hoje é $ 0.00116595, com uma variação de 11.88% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NTMPI para USD é de $ 0.00116595 por NTMPI.

Neutaro ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 224,566, com um fornecimento em circulação de 192.71M NTMPI. Nas últimas 24 horas, NTMPI foi negociado entre $ 0.00114341 (mínimo) e $ 0.00132816 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.082597, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NTMPI movimentou-se +0.71% na última hora e +2.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.11.

Informações de mercado de Neutaro (NTMPI)

Capitalização de mercado $ 224.57K$ 224.57K $ 224.57K Volume (24h) $ 0.11$ 0.11 $ 0.11 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 466.08K$ 466.08K $ 466.08K Fornecimento Circulante 192.71M 192.71M 192.71M Fornecimento total 399,963,020.0 399,963,020.0 399,963,020.0

A capitalização de mercado atual de Neutaro é $ 224.57K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.11. A oferta em circulação de NTMPI é 192.71M, com um fornecimento total de 399963020.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 466.08K.