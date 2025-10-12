Informações de preço de Netflix xStock (NFLXX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1,213.77 $ 1,213.77 $ 1,213.77 Mínimo 24h $ 1,221.81 $ 1,221.81 $ 1,221.81 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1,213.77$ 1,213.77 $ 1,213.77 Máximo 24h $ 1,221.81$ 1,221.81 $ 1,221.81 Máximo histórico $ 1,592.14$ 1,592.14 $ 1,592.14 Menor preço $ 1,135.92$ 1,135.92 $ 1,135.92 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) -0.16% Variação de Preço (7d) +5.70% Variação de Preço (7d) +5.70%

O preço em tempo real de Netflix xStock (NFLXX) é $1,219.66. Nas últimas 24 horas, NFLXX foi negociado entre a mínima de $ 1,213.77 e a máxima de $ 1,221.81, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NFLXX é $ 1,592.14, enquanto o mais baixo é $ 1,135.92.

Em termos de desempenho de curto prazo, NFLXX variou -0.00% na última hora, -0.16% nas últimas 24 horas e +5.70% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Netflix xStock (NFLXX)

Capitalização de mercado $ 377.03K$ 377.03K $ 377.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.22M$ 26.22M $ 26.22M Fornecimento Circulante 309.12 309.12 309.12 Fornecimento total 21,499.99967815 21,499.99967815 21,499.99967815

A capitalização de mercado atual de Netflix xStock é $ 377.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NFLXX é 309.12, com um fornecimento total de 21499.99967815. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.22M.