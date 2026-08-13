Preço de Nest Apollo ACRDX Vault hoje

O preço ao vivo de Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) hoje é $ 1.0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NACRDX para USD é de $ 1.0 por NACRDX.

Nest Apollo ACRDX Vault ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 100,148, com um fornecimento em circulação de 100.14K NACRDX. Nas últimas 24 horas, NACRDX foi negociado entre $ 1.0 (mínimo) e $ 1.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.001, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.994971.

No desempenho de curto prazo, NACRDX movimentou-se 0.00% na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX)

Capitalização de mercado $ 100.15K$ 100.15K $ 100.15K Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 100.15K$ 100.15K $ 100.15K Fornecimento Circulante 100.14K 100.14K 100.14K Fornecimento total 100,143.086602 100,143.086602 100,143.086602

A capitalização de mercado atual de Nest Apollo ACRDX Vault é $ 100.15K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de NACRDX é 100.14K, com um fornecimento total de 100143.086602. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 100.15K.