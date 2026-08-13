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O preço ao vivo de Nest Apollo ACRDX Vault hoje é 1 USD. A capitalização de mercado de NACRDX é de 100,148 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de NACRDX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Nest Apollo ACRDX Vault hoje é 1 USD. A capitalização de mercado de NACRDX é de 100,148 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de NACRDX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 NACRDX para USD

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX)
Última atualização da página: 2026-08-13 18:52:52 (UTC+8)

Preço de Nest Apollo ACRDX Vault hoje

O preço ao vivo de Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) hoje é $ 1.0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NACRDX para USD é de $ 1.0 por NACRDX.

Nest Apollo ACRDX Vault ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 100,148, com um fornecimento em circulação de 100.14K NACRDX. Nas últimas 24 horas, NACRDX foi negociado entre $ 1.0 (mínimo) e $ 1.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.001, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.994971.

No desempenho de curto prazo, NACRDX movimentou-se 0.00% na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX)

$ 100.15K
$ 100.15K$ 100.15K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 100.15K
$ 100.15K$ 100.15K

100.14K
100.14K 100.14K

100,143.086602
100,143.086602 100,143.086602

A capitalização de mercado atual de Nest Apollo ACRDX Vault é $ 100.15K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de NACRDX é 100.14K, com um fornecimento total de 100143.086602. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 100.15K.

Histórico de preço de Nest Apollo ACRDX Vault USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
Mínimo 24h
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
Máximo 24h

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 0.994971
$ 0.994971$ 0.994971

0.00%

0.00%

0.00%

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Histórico de preços de Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Nest Apollo ACRDX Vault em USD foi de $ 0.0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Nest Apollo ACRDX Vault em USD foi de $ -0.0001710000.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Nest Apollo ACRDX Vault em USD foi de $ +0.0032232000.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Nest Apollo ACRDX Vault em USD foi de $ -0.000045.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0.00.00%
30 dias$ -0.0001710000-0.01%
60 dias$ +0.0032232000+0.32%
90 dias$ -0.000045-0.00%

Previsão de preço para Nest Apollo ACRDX Vault

Previsão de preço de Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de NACRDX em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Nest Apollo ACRDX Vault pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Nest Apollo ACRDX Vault pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de NACRDX para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Nest Apollo ACRDX Vault.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX)

Site oficial

Categoria :

Ethereum EcosystemNest EcosystemPlume Network Ecosystem

Sobre Nest Apollo ACRDX Vault

Qual é o preço atual de Nest Apollo ACRDX Vault?

Nest Apollo ACRDX Vault está sendo negociado a R$5.012284583040000, refletindo uma variação de preço de 0.0% nas últimas 24 horas.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação de NACRDX?

Com uma capitalização de mercado de R$501970.27642228992000, NACRDX ocupa a posição #5805 globalmente, demonstrando sua presença no cenário das criptomoedas.

Quanto volume de negociação Nest Apollo ACRDX Vault gera diariamente?

Ele registrou R$-- em volume de 24 horas, indicando um forte interesse entre os traders e condições de liquidez profundas.

Qual é a oferta circulante de NACRDX?

Há 100143.086602 tokens circulando no mercado aberto.

Qual é a faixa de preço das últimas 24 horas?

Nest Apollo ACRDX Vault flutuou entre R$5.012284583040000 e R$5.012284583040000, refletindo a volatilidade diária.

Como Nest Apollo ACRDX Vault se compara ao seu ATH?

O seu preço máximo histórico é de R$5.01729686762304000, oferecendo um marco para o potencial de longo prazo.

Quais são os fundamentos de longo prazo que influenciam NACRDX?

Os fundamentos incluem a mecânica da oferta, as tendências de adoção dentro da categoria Tokenized Assets,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Plume Network Ecosystem,Nest Ecosystem e o impulso do desenvolvimento na rede --.

Como NACRDX se comporta sob diferentes condições de mercado?

Durante períodos de alto volume, a liquidez melhora e os spreads se estreitam. Em períodos de baixo volume, as oscilações de preço podem se tornar mais irregulares devido à redução da profundidade do mercado.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Nest Apollo ACRDX Vault

Última atualização da página: 2026-08-13 18:52:52 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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$0.00930
$0.00930$0.00930

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$0.02057$0.02057

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$0.2743$0.2743

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$0.28581$0.28581

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$0.009130$0.009130

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Principais altas

Principais altas do dia

Bitway

Bitway

BTW

$0.259964
$0.259964$0.259964

+18.64%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002941
$0.0002941$0.0002941

+17.64%

Lorenzo Protocol

Lorenzo Protocol

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$0.04183
$0.04183$0.04183

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aPriori

aPriori

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$0.47474
$0.47474$0.47474

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Velvet

Velvet

VELVET

$0.70450
$0.70450$0.70450

+8.54%

Aviso legal

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