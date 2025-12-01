Preço de NESHUDO hoje

O preço ao vivo de NESHUDO (NESHUDO) hoje é $ 0.00000702, com uma variação de 0.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NESHUDO para USD é de $ 0.00000702 por NESHUDO.

NESHUDO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,019.07, com um fornecimento em circulação de 999.96M NESHUDO. Nas últimas 24 horas, NESHUDO foi negociado entre $ 0.00000696 (mínimo) e $ 0.0000070 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00006129, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000631.

No desempenho de curto prazo, NESHUDO movimentou-se +0.72% na última hora e +8.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de NESHUDO (NESHUDO)

Capitalização de mercado $ 7.02K$ 7.02K $ 7.02K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.02K$ 7.02K $ 7.02K Fornecimento Circulante 999.96M 999.96M 999.96M Fornecimento total 999,958,321.210566 999,958,321.210566 999,958,321.210566

