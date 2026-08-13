Preço de Nemesis hoje

O preço ao vivo de Nemesis (NEMESIS) hoje é $ 0, com uma variação de 6.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NEMESIS para USD é de $ 0 por NEMESIS.

Nemesis ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 208,378, com um fornecimento em circulação de 999.29M NEMESIS. Nas últimas 24 horas, NEMESIS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00761627, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NEMESIS movimentou-se -0.22% na última hora e -22.61% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 716.23.

Informações de mercado de Nemesis (NEMESIS)

Capitalização de mercado $ 208.38K$ 208.38K $ 208.38K Volume (24h) $ 716.23$ 716.23 $ 716.23 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 208.53K$ 208.53K $ 208.53K Fornecimento Circulante 999.29M 999.29M 999.29M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Nemesis é $ 208.38K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 716.23. A oferta em circulação de NEMESIS é 999.29M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 208.53K.