Preço de NEMA hoje

O preço ao vivo de NEMA (NEMA) hoje é --, com uma variação de 2.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NEMA para USD é de -- por NEMA.

NEMA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 124,093, com um fornecimento em circulação de 942.09M NEMA. Nas últimas 24 horas, NEMA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00195976, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NEMA movimentou-se -0.02% na última hora e -21.13% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de NEMA (NEMA)

Capitalização de mercado $ 124.09K$ 124.09K $ 124.09K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 130.74K$ 130.74K $ 130.74K Fornecimento Circulante 942.09M 942.09M 942.09M Fornecimento total 992,547,415.256404 992,547,415.256404 992,547,415.256404

