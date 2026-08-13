Qual é o preço atual de mercado de NEAR Intents Bridged USDT?

NEAR Intents Bridged USDT está avaliado em R$5.00766325665443712000, com uma variação de -0.04% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.

Quantos detentores únicos possui USDT?

Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de USDT. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.

Quão ativo está NEAR Intents Bridged USDT em sua blockchain nativa?

Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.

Qual é a oferta circulante total de USDT?

A oferta circulante é de 2618523.0, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.

Qual é o volume de 24 horas de NEAR Intents Bridged USDT?

NEAR Intents Bridged USDT gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.

Como se comporta USDT em relação aos concorrentes da Near Protocol Ecosystem,Bridged USDT,Bridged-Tokens,Bridged Stablecoin?

Comparado a outros ativos no segmento Near Protocol Ecosystem,Bridged USDT,Bridged-Tokens,Bridged Stablecoin, o impulso de USDT é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.