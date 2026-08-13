Preço de Navio hoje

O preço ao vivo de Navio (NAV) hoje é $ 0.03268571, com uma variação de 0.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NAV para USD é de $ 0.03268571 por NAV.

Navio ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,519,390, com um fornecimento em circulação de 77.08M NAV. Nas últimas 24 horas, NAV foi negociado entre $ 0.03169129 (mínimo) e $ 0.03849449 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4.93, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NAV movimentou-se -0.24% na última hora e +1.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 347.87.

Informações de mercado de Navio (NAV)

Capitalização de mercado $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Volume (24h) $ 347.87$ 347.87 $ 347.87 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Fornecimento Circulante 77.08M 77.08M 77.08M Fornecimento total 77,077,429.0 77,077,429.0 77,077,429.0

A capitalização de mercado atual de Navio é $ 2.52M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 347.87. A oferta em circulação de NAV é 77.08M, com um fornecimento total de 77077429.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.52M.