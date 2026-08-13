Qual é o preço de hoje de Nave Shares (NAVE)?

O preço em tempo real é R$0.1409470464061513728000, refletindo uma variação de preço nas últimas 24 horas de -4.04%. Esse valor é recalculado a cada poucos segundos para refletir as negociações em tempo real nos mercados globais.

Quantos tokens de NAVE estão em circulação?

A oferta em circulação de NAVE é de 499698.216762, representando a quantidade atualmente detida pelo público. A oferta em circulação afeta a descoberta de preços e a capitalização de mercado, especialmente para ativos emergentes.

Quantos detentores possuem atualmente Nave Shares?

Há uma estimativa de -- detentores únicos de NAVE nas redes suportadas. Um número crescente de detentores geralmente indica uma adoção em ascensão e interesse de longo prazo no ativo.

Qual é a capitalização de mercado de Nave Shares hoje?

A capitalização de mercado está em R$70431.5202582698112000, posicionando Nave Shares na posição #9524 mundialmente. A capitalização de mercado ajuda os investidores a entenderem o tamanho relativo e a maturidade do ativo em comparação com outros.

Quão ativamente NAVE está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, o token registrou R$-- em volume de negociação. Volumes mais altos geralmente estão correlacionados com maior liquidez e maior participação de traders.

O que está impulsionando a recente movimentação de Nave Shares?

A recente variação de preço de -4.04% nas últimas 24 horas é influenciada pelo sentimento do mercado, pelo comportamento dos investidores, pelo desempenho da categoria inteira dentro de Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,AI Framework e por atualizações do ecossistema de --. Notícias quentes ou aumento do interesse nas negociações também podem contribuir.