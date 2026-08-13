Qual é o preço atual de Navacoin?

Navacoin está sendo negociado a R$0.1978966238386518528000, o que representa uma variação de preço de 4.37% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como NAVA se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 4.37% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se NAVA está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Navacoin está se saindo em comparação com tokens da categoria Business Services,Polygon Ecosystem,Governance?

No segmento Business Services,Polygon Ecosystem,Governance, NAVA demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Navacoin hoje?

A capitalização de mercado de R$1419639.38702358528000 coloca NAVA no ranking #4985, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.1893746874677214144000 e R$0.1994234659683374976000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente NAVA está sendo negociado?

Navacoin gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de NAVA?

Com 4276251.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.