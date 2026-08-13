Preço de National Trust Fund System hoje

O preço ao vivo de National Trust Fund System (NTFS) hoje é $ 0, com uma variação de 0.66% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NTFS para USD é de $ 0 por NTFS.

National Trust Fund System ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 96,721, com um fornecimento em circulação de 999.89M NTFS. Nas últimas 24 horas, NTFS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01222876, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NTFS movimentou-se -0.00% na última hora e -1.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de National Trust Fund System (NTFS)

Capitalização de mercado $ 96.72K$ 96.72K $ 96.72K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 96.72K$ 96.72K $ 96.72K Fornecimento Circulante 999.89M 999.89M 999.89M Fornecimento total 999,885,711.068386 999,885,711.068386 999,885,711.068386

A capitalização de mercado atual de National Trust Fund System é $ 96.72K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NTFS é 999.89M, com um fornecimento total de 999885711.068386. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 96.72K.