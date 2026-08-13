Preço de Nasdog hoje

O preço ao vivo de Nasdog (NASDOG) hoje é $ 0, com uma variação de 26.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NASDOG para USD é de $ 0 por NASDOG.

Nasdog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,331.76, com um fornecimento em circulação de 906.22M NASDOG. Nas últimas 24 horas, NASDOG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NASDOG movimentou-se -0.17% na última hora e -41.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Nasdog (NASDOG)

Capitalização de mercado $ 15.33K$ 15.33K $ 15.33K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.92K$ 16.92K $ 16.92K Fornecimento Circulante 906.22M 906.22M 906.22M Fornecimento total 906,220,607.8217742 906,220,607.8217742 906,220,607.8217742

A capitalização de mercado atual de Nasdog é $ 15.33K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NASDOG é 906.22M, com um fornecimento total de 906220607.8217742. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.92K.