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O preço ao vivo de Naomi by BunnyOS hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de NAOMI é de 24,059 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de NAOMI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Naomi by BunnyOS hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de NAOMI é de 24,059 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de NAOMI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de Naomi by BunnyOS (NAOMI)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 NAOMI para USD

$0.00002406
$0.00002406$0.00002406
-3.40%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Naomi by BunnyOS (NAOMI)
Última atualização da página: 2026-08-13 18:47:42 (UTC+8)

Preço de Naomi by BunnyOS hoje

O preço ao vivo de Naomi by BunnyOS (NAOMI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NAOMI para USD é de $ 0 por NAOMI.

Naomi by BunnyOS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 24,059, com um fornecimento em circulação de 1.00B NAOMI. Nas últimas 24 horas, NAOMI foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NAOMI movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Naomi by BunnyOS (NAOMI)

$ 24.06K
$ 24.06K$ 24.06K

--
----

$ 24.06K
$ 24.06K$ 24.06K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Naomi by BunnyOS é $ 24.06K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NAOMI é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.06K.

Histórico de preço de Naomi by BunnyOS USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Mínimo 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Máximo 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Histórico de preços de Naomi by BunnyOS (NAOMI) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Naomi by BunnyOS em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Naomi by BunnyOS em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Naomi by BunnyOS em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Naomi by BunnyOS em USD foi de --.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 00.00%
60 dias$ 0-23.35%
90 dias----

Previsão de preço para Naomi by BunnyOS

Previsão de preço de Naomi by BunnyOS (NAOMI) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de NAOMI em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Naomi by BunnyOS (NAOMI) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Naomi by BunnyOS pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Naomi by BunnyOS pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de NAOMI para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Naomi by BunnyOS.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Naomi by BunnyOS (NAOMI)

Site oficial

Categoria :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

Sobre Naomi by BunnyOS

Qual é o preço atual de Naomi by BunnyOS?

Naomi by BunnyOS está sendo negociado a R$, apresentando uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete a combinação de dados provenientes de múltiplos mercados à vista.

Quão volátil está NAOMI hoje?

A volatilidade do preço de NAOMI nas últimas 24 horas é de --%. Uma volatilidade mais alta sugere mudanças rápidas no preço, enquanto uma volatilidade mais baixa indica estabilidade.

Qual é a faixa de negociação de 24 horas para Naomi by BunnyOS?

O token flutuou entre R$0E-15 (mínimo) e R$0E-15 (máximo). Os traders costumam usar essa informação para avaliar o impulso diário e a força do mercado.

Quanto volume de negociação NAOMI gerou?

Nas últimas 24 horas, NAOMI acumulou R$-- em atividade comercial, mostrando quão ativamente o mercado está envolvido com esse ativo.

Como o preço atual se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O máximo histórico é de R$, e o mínimo histórico é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis ajuda os traders a entender os ciclos de longo prazo.

Quão forte é a liquidez do mercado para Naomi by BunnyOS?

A força da liquidez é classificada em --/100, indicando a profundidade da carteira de ordens e a facilidade de execução durante sessões de negociação ativas.

Como NAOMI se compara a outros tokens de Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,DeFAI?

Dentro da categoria Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,DeFAI, NAOMI mostra um desempenho competitivo, sustentado por R$-- em liquidez e interesse contínuo dos traders.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Naomi by BunnyOS

Última atualização da página: 2026-08-13 18:47:42 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Naomi by BunnyOS (NAOMI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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$0.02065$0.02065

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$0.2708$0.2708

+11.44%

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$0.28070$0.28070

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The Toad Pepe

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-4.54%

Principais altas

Principais altas do dia

Bitway

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$0.261235
$0.261235$0.261235

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TOFU Story

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$0.0002949$0.0002949

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$0.04254$0.04254

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$0.47340$0.47340

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Velvet

Velvet

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$0.71255
$0.71255$0.71255

+9.78%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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