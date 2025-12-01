Preço de Naked Crab Man hoje

O preço ao vivo de Naked Crab Man (CRABFURIE) hoje é $ 0.00000751, com uma variação de 1.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CRABFURIE para USD é de $ 0.00000751 por CRABFURIE.

Naked Crab Man ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,508.43, com um fornecimento em circulação de 999.33M CRABFURIE. Nas últimas 24 horas, CRABFURIE foi negociado entre $ 0.00000739 (mínimo) e $ 0.00000761 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00035536, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000673.

No desempenho de curto prazo, CRABFURIE movimentou-se -- na última hora e +1.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Naked Crab Man (CRABFURIE)

Capitalização de mercado $ 7.51K$ 7.51K $ 7.51K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.51K$ 7.51K $ 7.51K Fornecimento Circulante 999.33M 999.33M 999.33M Fornecimento total 999,333,248.93232 999,333,248.93232 999,333,248.93232

A capitalização de mercado atual de Naked Crab Man é $ 7.51K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CRABFURIE é 999.33M, com um fornecimento total de 999333248.93232. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.51K.