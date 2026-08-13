Preço de NakamotoStrategy hoje

O preço ao vivo de NakamotoStrategy (NAKASTR) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NAKASTR para USD é de $ 0 por NAKASTR.

NakamotoStrategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 136,635, com um fornecimento em circulação de 1.00B NAKASTR. Nas últimas 24 horas, NAKASTR foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NAKASTR movimentou-se -- na última hora e -2.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 300.21.

Informações de mercado de NakamotoStrategy (NAKASTR)

Capitalização de mercado $ 136.64K$ 136.64K $ 136.64K Volume (24h) $ 300.21$ 300.21 $ 300.21 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 136.64K$ 136.64K $ 136.64K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de NakamotoStrategy é $ 136.64K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 300.21. A oferta em circulação de NAKASTR é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 136.64K.