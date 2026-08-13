Preço de Nakamigo hoje

O preço ao vivo de Nakamigo (MEEGSTR) hoje é $ 0, com uma variação de 1.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEEGSTR para USD é de $ 0 por MEEGSTR.

Nakamigo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 160,518, com um fornecimento em circulação de 881.92M MEEGSTR. Nas últimas 24 horas, MEEGSTR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MEEGSTR movimentou-se -- na última hora e +1.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 36.22.

Informações de mercado de Nakamigo (MEEGSTR)

Capitalização de mercado $ 160.52K$ 160.52K $ 160.52K Volume (24h) $ 36.22$ 36.22 $ 36.22 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 160.52K$ 160.52K $ 160.52K Fornecimento Circulante 881.92M 881.92M 881.92M Fornecimento total 881,921,762.4650241 881,921,762.4650241 881,921,762.4650241

A capitalização de mercado atual de Nakamigo é $ 160.52K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 36.22. A oferta em circulação de MEEGSTR é 881.92M, com um fornecimento total de 881921762.4650241. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 160.52K.