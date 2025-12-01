Preço de Nakama Coin hoje

O preço ao vivo de Nakama Coin (NAKAMA) hoje é $ 0.00006503, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NAKAMA para USD é de $ 0.00006503 por NAKAMA.

Nakama Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 390,201, com um fornecimento em circulação de 6.00B NAKAMA. Nas últimas 24 horas, NAKAMA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00007657, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00006475.

No desempenho de curto prazo, NAKAMA movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Nakama Coin (NAKAMA)

Capitalização de mercado $ 390.20K$ 390.20K $ 390.20K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 650.33K$ 650.33K $ 650.33K Fornecimento Circulante 6.00B 6.00B 6.00B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Nakama Coin é $ 390.20K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NAKAMA é 6.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 650.33K.