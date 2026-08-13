Preço de Mythos Router hoje

O preço ao vivo de Mythos Router (MYTHOS) hoje é $ 0, com uma variação de 9.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MYTHOS para USD é de $ 0 por MYTHOS.

Mythos Router ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 37,130, com um fornecimento em circulação de 100.00B MYTHOS. Nas últimas 24 horas, MYTHOS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MYTHOS movimentou-se -0.03% na última hora e -9.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mythos Router (MYTHOS)

Capitalização de mercado $ 37.13K$ 37.13K $ 37.13K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 37.13K$ 37.13K $ 37.13K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Mythos Router é $ 37.13K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MYTHOS é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 37.13K.