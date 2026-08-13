Preço de Mythical Mammalian Reptibird hoje

O preço ao vivo de Mythical Mammalian Reptibird (GOOFRECK) hoje é $ 0, com uma variação de 9.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOOFRECK para USD é de $ 0 por GOOFRECK.

Mythical Mammalian Reptibird ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,943.84, com um fornecimento em circulação de 997.57M GOOFRECK. Nas últimas 24 horas, GOOFRECK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GOOFRECK movimentou-se -0.24% na última hora e -17.26% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mythical Mammalian Reptibird (GOOFRECK)

Capitalização de mercado $ 10.94K$ 10.94K $ 10.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.94K$ 10.94K $ 10.94K Fornecimento Circulante 997.57M 997.57M 997.57M Fornecimento total 997,568,798.614494 997,568,798.614494 997,568,798.614494

A capitalização de mercado atual de Mythical Mammalian Reptibird é $ 10.94K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GOOFRECK é 997.57M, com um fornecimento total de 997568798.614494. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.94K.