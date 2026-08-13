Preço de Mystery hoje

O preço ao vivo de Mystery (MYSTERY) hoje é $ 0, com uma variação de 0.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MYSTERY para USD é de $ 0 por MYSTERY.

Mystery ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 254,725, com um fornecimento em circulação de 420.69T MYSTERY. Nas últimas 24 horas, MYSTERY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MYSTERY movimentou-se -0.32% na última hora e -9.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mystery (MYSTERY)

Capitalização de mercado $ 254.73K$ 254.73K $ 254.73K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 254.73K$ 254.73K $ 254.73K Fornecimento Circulante 420.69T 420.69T 420.69T Fornecimento total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Mystery é $ 254.73K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MYSTERY é 420.69T, com um fornecimento total de 420690000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 254.73K.