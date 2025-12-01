Preço de Musk It hoje

O preço ao vivo de Musk It (MUSKIT) hoje é --, com uma variação de 2.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MUSKIT para USD é de -- por MUSKIT.

Musk It ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 135,363, com um fornecimento em circulação de 999.92M MUSKIT. Nas últimas 24 horas, MUSKIT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.072781, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MUSKIT movimentou-se -0.39% na última hora e +7.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Musk It (MUSKIT)

Capitalização de mercado $ 135.36K$ 135.36K $ 135.36K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 135.36K$ 135.36K $ 135.36K Fornecimento Circulante 999.92M 999.92M 999.92M Fornecimento total 999,920,693.919284 999,920,693.919284 999,920,693.919284

