Informações de preço de Music by Virtuals (MUSIC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.04681096$ 0.04681096 $ 0.04681096 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +4.10% Alteração de Preço (1D) +10.71% Variação de Preço (7d) -40.79% Variação de Preço (7d) -40.79%

O preço em tempo real de Music by Virtuals (MUSIC) é --. Nas últimas 24 horas, MUSIC foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MUSIC é $ 0.04681096, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MUSIC variou +4.10% na última hora, +10.71% nas últimas 24 horas e -40.79% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Music by Virtuals (MUSIC)

Capitalização de mercado $ 606.17K$ 606.17K $ 606.17K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 606.17K$ 606.17K $ 606.17K Fornecimento Circulante 997.59M 997.59M 997.59M Fornecimento total 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687

A capitalização de mercado atual de Music by Virtuals é $ 606.17K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MUSIC é 997.59M, com um fornecimento total de 997589005.9044687. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 606.17K.