Preço de Multi Asset Investment Vehicle hoje

O preço ao vivo de Multi Asset Investment Vehicle (MAIV) hoje é $ 0, com uma variação de 1.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MAIV para USD é de $ 0 por MAIV.

Multi Asset Investment Vehicle ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,649,167, com um fornecimento em circulação de 1.26B MAIV. Nas últimas 24 horas, MAIV foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00504145, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MAIV movimentou-se -0.32% na última hora e -0.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 14.92.

Informações de mercado de Multi Asset Investment Vehicle (MAIV)

Capitalização de mercado $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M Volume (24h) $ 14.92$ 14.92 $ 14.92 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M Fornecimento Circulante 1.26B 1.26B 1.26B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Multi Asset Investment Vehicle é $ 2.65M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 14.92. A oferta em circulação de MAIV é 1.26B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.65M.