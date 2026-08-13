Preço de Mu Digital Locked AZND hoje

O preço ao vivo de Mu Digital Locked AZND (LOAZND) hoje é $ 1.45, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LOAZND para USD é de $ 1.45 por LOAZND.

Mu Digital Locked AZND ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 257,575, com um fornecimento em circulação de 195.96K LOAZND. Nas últimas 24 horas, LOAZND foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.18, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.974754.

No desempenho de curto prazo, LOAZND movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.55.

Informações de mercado de Mu Digital Locked AZND (LOAZND)

Capitalização de mercado $ 257.58K$ 257.58K $ 257.58K Volume (24h) $ 54.55$ 54.55 $ 54.55 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 257.58K$ 257.58K $ 257.58K Fornecimento Circulante 195.96K 195.96K 195.96K Fornecimento total 195,956.9896758235 195,956.9896758235 195,956.9896758235

A capitalização de mercado atual de Mu Digital Locked AZND é $ 257.58K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.55. A oferta em circulação de LOAZND é 195.96K, com um fornecimento total de 195956.9896758235. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 257.58K.