Preço de Mr Puggles hoje

O preço ao vivo de Mr Puggles (PUGGLES) hoje é $ 0.00000933, com uma variação de 0.99% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PUGGLES para USD é de $ 0.00000933 por PUGGLES.

Mr Puggles ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,331.84, com um fornecimento em circulação de 1.00B PUGGLES. Nas últimas 24 horas, PUGGLES foi negociado entre $ 0.00000921 (mínimo) e $ 0.00000933 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00017366, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000859.

No desempenho de curto prazo, PUGGLES movimentou-se +0.17% na última hora e -1.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mr Puggles (PUGGLES)

Capitalização de mercado $ 9.33K$ 9.33K $ 9.33K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.33K$ 9.33K $ 9.33K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

