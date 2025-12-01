Preço de Mozaic hoje

O preço ao vivo de Mozaic (MOZ) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MOZ para USD é de -- por MOZ.

Mozaic ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 30,981, com um fornecimento em circulação de 150.52M MOZ. Nas últimas 24 horas, MOZ foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.207574, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MOZ movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mozaic (MOZ)

Capitalização de mercado $ 30.98K$ 30.98K $ 30.98K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 154.21K$ 154.21K $ 154.21K Fornecimento Circulante 150.52M 150.52M 150.52M Fornecimento total 749,226,547.2474781 749,226,547.2474781 749,226,547.2474781

A capitalização de mercado atual de Mozaic é $ 30.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MOZ é 150.52M, com um fornecimento total de 749226547.2474781. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 154.21K.