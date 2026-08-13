Qual é o preço atual de Moonwalk Fitness?

Moonwalk Fitness está sendo negociado a R$0.0358539242022475584000, o que representa uma variação de preço de -0.86% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como MF se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -0.86% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se MF está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Moonwalk Fitness está se saindo em comparação com tokens da categoria Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Play To Earn,Move To Earn,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio?

No segmento Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Play To Earn,Move To Earn,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio, MF demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Moonwalk Fitness hoje?

A capitalização de mercado de R$6760604.53159643328000 coloca MF no ranking #2578, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.0356293738529273664000 e R$0.0364293845952263808000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente MF está sendo negociado?

Moonwalk Fitness gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de MF?

Com 188531264.3835 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.