Preço de Moona Lisa hoje

O preço ao vivo de Moona Lisa (MOONA) hoje é $ 0.0000518, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MOONA para USD é de $ 0.0000518 por MOONA.

Moona Lisa ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 51,801, com um fornecimento em circulação de 999.99M MOONA. Nas últimas 24 horas, MOONA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00913512, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00004856.

No desempenho de curto prazo, MOONA movimentou-se -- na última hora e -1.92% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Moona Lisa (MOONA)

Capitalização de mercado $ 51.80K$ 51.80K $ 51.80K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 51.80K$ 51.80K $ 51.80K Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,993,745.368721 999,993,745.368721 999,993,745.368721

A capitalização de mercado atual de Moona Lisa é $ 51.80K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MOONA é 999.99M, com um fornecimento total de 999993745.368721. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 51.80K.