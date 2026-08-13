Preço de Moo Dang hoje

O preço ao vivo de Moo Dang (MOODANG) hoje é $ 0, com uma variação de 12.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MOODANG para USD é de $ 0 por MOODANG.

Moo Dang ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 16,316.88, com um fornecimento em circulação de 989.95M MOODANG. Nas últimas 24 horas, MOODANG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MOODANG movimentou-se -0.24% na última hora e -25.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Moo Dang (MOODANG)

Capitalização de mercado $ 16.32K$ 16.32K $ 16.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.32K$ 16.32K $ 16.32K Fornecimento Circulante 989.95M 989.95M 989.95M Fornecimento total 989,949,775.783734 989,949,775.783734 989,949,775.783734

A capitalização de mercado atual de Moo Dang é $ 16.32K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MOODANG é 989.95M, com um fornecimento total de 989949775.783734. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.32K.