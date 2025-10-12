O que é Monkey The Picasso (MONKEY)

$Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey's artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision

Recurso de Monkey The Picasso (MONKEY) Site oficial

Previsão de preço do Monkey The Picasso (em USD)

MONKEY para moedas locais

Tokenomics de Monkey The Picasso (MONKEY)

Compreender a tokenomics de Monkey The Picasso (MONKEY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MONKEY agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Monkey The Picasso (MONKEY) Quanto vale hoje o Monkey The Picasso (MONKEY)? O preço ao vivo de MONKEY em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MONKEY para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de MONKEY para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Monkey The Picasso? A capitalização de mercado de MONKEY é $ 26.64K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MONKEY? O fornecimento circulante de MONKEY é de 949.82M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MONKEY? MONKEY atingiu um preço máximo histórico de 0.0055935 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MONKEY? MONKEY atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de MONKEY? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MONKEY é -- USD . MONKEY vai subir ainda este ano? MONKEY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MONKEY para uma análise mais detalhada.

