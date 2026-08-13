Preço de Monkey Cult hoje

O preço ao vivo de Monkey Cult (MOLT) hoje é $ 0, com uma variação de 14.98% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MOLT para USD é de $ 0 por MOLT.

Monkey Cult ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 222,270, com um fornecimento em circulação de 999.99M MOLT. Nas últimas 24 horas, MOLT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00696958, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MOLT movimentou-se -0.24% na última hora e -19.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.24K.

Informações de mercado de Monkey Cult (MOLT)

Capitalização de mercado $ 222.27K$ 222.27K $ 222.27K Volume (24h) $ 2.24K$ 2.24K $ 2.24K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 222.27K$ 222.27K $ 222.27K Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,990,562.061227 999,990,562.061227 999,990,562.061227

A capitalização de mercado atual de Monkey Cult é $ 222.27K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.24K. A oferta em circulação de MOLT é 999.99M, com um fornecimento total de 999990562.061227. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 222.27K.