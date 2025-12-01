Preço de Monke Phone hoje

O preço ao vivo de Monke Phone (MONKEPHONE) hoje é $ 0.00004394, com uma variação de 1.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MONKEPHONE para USD é de $ 0.00004394 por MONKEPHONE.

Monke Phone ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 43,918, com um fornecimento em circulação de 999.39M MONKEPHONE. Nas últimas 24 horas, MONKEPHONE foi negociado entre $ 0.00004287 (mínimo) e $ 0.00004394 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00176224, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00003722.

No desempenho de curto prazo, MONKEPHONE movimentou-se +0.93% na última hora e +1.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Monke Phone (MONKEPHONE)

Capitalização de mercado $ 43.92K$ 43.92K $ 43.92K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 43.92K$ 43.92K $ 43.92K Fornecimento Circulante 999.39M 999.39M 999.39M Fornecimento total 999,392,535.269934 999,392,535.269934 999,392,535.269934

