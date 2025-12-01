Preço de Money Printer hoje

O preço ao vivo de Money Printer (MONEY) hoje é --, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MONEY para USD é de -- por MONEY.

Money Printer ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 87,907, com um fornecimento em circulação de 999.51M MONEY. Nas últimas 24 horas, MONEY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MONEY movimentou-se -0.52% na última hora e +1.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Money Printer (MONEY)

Capitalização de mercado $ 87.91K$ 87.91K $ 87.91K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 87.91K$ 87.91K $ 87.91K Fornecimento Circulante 999.51M 999.51M 999.51M Fornecimento total 999,509,974.047016 999,509,974.047016 999,509,974.047016

A capitalização de mercado atual de Money Printer é $ 87.91K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MONEY é 999.51M, com um fornecimento total de 999509974.047016. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 87.91K.