Preço de Monerium GBP emoney hoje

O preço ao vivo de Monerium GBP emoney (GBPE) hoje é $ 1.35, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GBPE para USD é de $ 1.35 por GBPE.

Monerium GBP emoney ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 397,964, com um fornecimento em circulação de 325.57K GBPE. Nas últimas 24 horas, GBPE foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 53.28, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.21.

No desempenho de curto prazo, GBPE movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 6.54K.

Informações de mercado de Monerium GBP emoney (GBPE)

Capitalização de mercado $ 397.96K$ 397.96K $ 397.96K Volume (24h) $ 6.54K$ 6.54K $ 6.54K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 397.96K$ 397.96K $ 397.96K Fornecimento Circulante 325.57K 325.57K 325.57K Fornecimento total 325,570.12 325,570.12 325,570.12

A capitalização de mercado atual de Monerium GBP emoney é $ 397.96K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.54K. A oferta em circulação de GBPE é 325.57K, com um fornecimento total de 325570.12. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 397.96K.