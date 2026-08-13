Preço de Mommy Doge hoje

O preço ao vivo de Mommy Doge (MOMMYDOGE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MOMMYDOGE para USD é de $ 0 por MOMMYDOGE.

Mommy Doge ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 339,135, com um fornecimento em circulação de 420,000.00T MOMMYDOGE. Nas últimas 24 horas, MOMMYDOGE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MOMMYDOGE movimentou-se -- na última hora e +2.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mommy Doge (MOMMYDOGE)

Capitalização de mercado $ 339.14K$ 339.14K $ 339.14K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 339.14K$ 339.14K $ 339.14K Fornecimento Circulante 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T Fornecimento total 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

A capitalização de mercado atual de Mommy Doge é $ 339.14K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MOMMYDOGE é 420,000.00T, com um fornecimento total de 4.2e+17. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 339.14K.